Глава минфина Эстонии предложил экономить на обустройстве границы с Россией

Таллин, , 17:20 — REGNUM Министр финансов Эстонии Мартин Хельме из националистической Консервативной народной партии (EKRE) на правительственной пресс-конференции предложил добиться экономии бюджетных средств за счёт сокращения ассигнований на обустройство эстонско-российской границы.

«Границу надо обустраивать дешевле [чем планировалось]. Без лишней помпы. Есть более рациональные решения», — приводит слова министра издание err.ee.

Хельме предложил использовать для обустройства границы более простое и недорогое оборудование, а также отказаться от планов выкупа прилегающих к границе земельных участков у их владельцев. По мнению министра, достаточно будет установить законодательные ограничения по их использованию и выплатить владельцам компенсацию.

Другие эстонские политики не поняли такого покушения на «главную ценность» эстонского государства.

«Мы не возводим границу лишь на пять лет. Если мы решим построить только забор, то отступим на несколько шагов назад. В конце концов, выбор очевиден, если с одной стороны снижение цен на пиво, а с другой — нормальное обустройство восточной границы …», — заявила экс-министр внутренних дел Эстонии Катри Райк.

Решение о реконструкции границы Россией было принято в начале этого года. Премьер-министр Юри Ратас из Центристской партии во время посещения границы с Россией напомнил, что восточная граница Эстонии — это внешняя граница ЕС и НАТО, и на ней нельзя экономить. Было решено выделить на обустройство границы 320 млн евро в течение нескольких лет.