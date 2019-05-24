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«Европейская солидарность». Партия Порошенко идёт на выборы, сменив вывеску

Политика

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля

Киев, 24 мая 2019, 17:20 — REGNUM  Политическая партия бывшего президента Украины Петра Порошенко сменила перед парламентскими выборами официальное название, сообщает 24 мая пресс-служба этой политической структуры.

Теперь партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность» и под этим именем будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.

Пресс-служба утверждает, что переименование было предпринято по предложению неких «активистов».

Напомним, Порошенко проиграл президентские выборы, набрав в три раза меньше голосов, чем его соперник Владимир Зеленский.

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Политическая жизнь Украины
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