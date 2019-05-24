У новгородских сотрудников ГИБДД нашли траты вдвое больше доходов

Великий Новгород, , 17:16 — REGNUM В Новгородской области десять сотрудников регионального Управления ГИБДД России привлечены к дисциплинарной ответственности после проверок их сведений о доходах и имуществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Проверка установила, что расходы ряда сотрудников значительно превышали доходы — так, например, один из инспекторов специализированного взвода ДПС в 2016 году приобрел дом с земельным участком в окрестностях Великого Новгорода стоимостью 4,5 млн рублей, а также совместно с супругой — четыре автомобиля марок Audi, BMW, Lada и Nissan общей стоимостью 2,3 млн рублей, при этом его совокупный доход с супругой за три предшествующих года составил 3,1 млн рублей — в два раза меньше приобретённого имущества. Об источниках средств на приобретение имущества сотрудник работодателю не сообщил, нарушив федеральный закон.

Ещё один инспектор ДПС скрыл сведения о приобретении в 2017 году квартиры в Великом Новгороде и автомобиля Hyundai общей стоимостью 3,5 млн рублей, а третий сотрудник этого же подразделения приобрёл квартиру в Великом Новгороде за 4,8 млн рублей, не предоставив достоверных данных о том, что недвижимость приобретена на законные доходы.

Кроме того, в ходе проверки установлены факты представления недостоверных и неполных сведений о доходах ещё десятью сотрудниками ГИБДД. По данному факту прокурор Новгородской области Андрей Гуришев внёс начальнику регионального УМВД России Сергею Коломыцеву представление. В результате десять сотрудников ведомства привлечены к дисциплинарной ответственности, из них один уволен в связи с утратой доверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура региона нашла нарушения в декларациях о доходах и имуществе сотрудников районных подразделений МВД в Новгородской области.

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