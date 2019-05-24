Глава Удмуртии за год потерял почти 87% дохода

Ижевск, , 17:00 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 4,539 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сведения о доходах главы республики и членов его семьи опубликованы на официальном портале правительства региона.

Доход Бречалова в течение года сократился на 29,542 млн рублей или на 86,7%. В собственности главы республики — половина квартиры площадью 149,5 кв. метров, а также автомобили Volkswagen Multivan и Volkswagen 7HC Multivan. Также в пользовании Бречалова квартира площадью 147 кв. метров.

Доход супруги руководителя региона составил в 2018 году 3,95 млн рублей с учетом иных доходов. По сравнению с предыдущим годом ее заработок снизился на 939 тыс. рублей или на 19,2%. Она владеет двумя земельными участками площадью 1,6 тыс. кв. метров и 3,592 кв. метров. Автомобилей у супруги Бречалова нет. Может пользоваться квартирой площадью 147 кв. метров. В 2017 году был задекларирован жилой дом площадью 80 кв. метров, которого нет в сведениях за 2018 год.

Все объекты недвижимости, принадлежащие семье главы Удмуртии, расположены на территории России.