Часть населения Украины хочет во главе страны видеть царя — эксперт

Киев, , 16:57 — REGNUM «На Украине архаичное население хочет, чтобы страной управляла «мумия в расшитых золотом одеждах» — царь». Об этом 24 мая пишет на своей странице в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя критику в соцсетях выступления президента Владимира Зеленского на интернет-форуме iForum, который прошел в Киеве 23 мая.

«Скрепы, король, благопристойность: почему их ломает Зеленский. Главная трагедия нашей «продвинутой общественности», которая вопит, шипит, гавкает по поводу Зеленского заключается в том, что она хочет, чтобы страной управляла мумия в расшитых золотом одеждах, которая будет излучать мудрость и благопристойность. Этот везучий человек волею Бога оказавшийся на вершине пищевой цепочки излучает спокойствие и умиротворение высшего существа, дающего наставления нерадивым чадам, готовым преклоняется перед высшим существом и почитающего его. То есть они хотят царя. Поэтому вся эта публика так оргазмировала при виде бумажки с каракулями под названием Томос и бежала прикоснуться к нему вместе со своими айфонами, билетами в Париж и английским», — отметил Романенко.

По его словам, часть населения Украины хочет видеть на посту президента «лживую мумию», которая озвучивает средневековые лозунги о вере, армии и вере.

«Лживая мумия с высокопарными речами им очень подходит. Живой парень со своими плюсами и минусами нет… Зеленский ломает привычный уклад, картину к которой все они привыкли», — считает Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент Зеленский выступил перед аудиторией форума интернет-деятелей в Киеве. Глава украинского государства заявил о необходимости «сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне».

Он сообщил, что в сфере внедрения электронного правительства Украина «как бы прискорбно это ни звучало, проигрывает Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору». По его словам, на Украине нужно сразу внедрять технологии будущего, а не догонять развитые страны.