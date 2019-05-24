Сальвини ведет переговоры с Фараджем об альянсе в Европарламенте

Рим, , 16:55 — REGNUM После выборов нового состава Европарламента итальянская «Лига» и партия Brexit могут заключить альянс, передает Il Giornale в пятницу, 24 мая.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини подтвердил журналистам, что уже общался с Найджелом Фараджем, отмечает издание. Партия Brexit таким образом присоединится к альянсу сторонников национальных суверенитетов, лидерами которого являются Сальвини и Марин Ле Пен.

При этом предполагается, что возможный альянс Сальвини и Фараджа будет недолгим — после выхода Великобритании из ЕС избранные в Европарламент депутаты от этой страны прекратят свою работу. С другой стороны, в ЕС допускают, что процесс выхода Великобритании из ЕС будет долгим настолько, что в течение пяти лет полномочий нового состава Европарламента не будет завершен.

Выборы в Европарламент в большинстве стране Европы, включая Италию, пройдут 26 мая. По данным социологов, и «Лига» и партия Brexit получат каждая в своей стране более 30% голосов.