Один день Мединского в Новосибирске: пианино, столица Сибири и Сталин

Новосибирск, , 16:55 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский сегодняшний день, 24 мая, провёл в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За это время он успел побывать на экскурсии в Новосибирской государственной областной научной библиотеке, где оставил автограф в нескольких книгах, в том числе с его авторством.

Вручил школам Новосибирской области сертификаты на покупку пианино, большинство из которых получили музыкальные школы и школы искусств в сёлах.

«Интересно, но дело-то ведь не в этих бумажках в рамке, а в том, что мы действительно пытаемся по мере сил и тратим собственные средства бюджета министерства культуры <…> для того, чтобы сгладить диспропорцию финансирования, диспропорцию вообще в подходах между центром и регионами», — цитируют «НГС. Новости» Мединского.

Сертификаты были вручены и на модельные библиотеки. Финансирование получат Центральная библиотека Сузунского района, Детская районная библиотека Ордынского района, Криводановская сельская библиотека имени А. Кухно, детский филиал Централизованной библиотечной системы в Искитиме. Открытие библиотек запланировано на ноябрь-декабрь 2019 года.

Общая сумма врученных представителям школ искусств и библиотек сертификатов — около 25 млн рублей. Средства будут направлены на покупку 17 пианино российского производства и на создание четырёх модельных библиотек.

Сегодня же на площадке правительства Новосибирской области состоялось пленарное заседание Координационного совета по культуре при министерстве культуры России.

В своём выступлении Владимир Мединский отметил, что Новосибирская область неслучайно выбрана местом проведения Совета — «как крупнейший культурный центр за Уралом», и назвал область в числе регионов-лидеров в реализации задач нацпроекта «Культура», в том числе в развитии библиотечного дела.

А позже, на пресс-конференции Мединский признался, что не знал об установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске, которая вызвала общественный резонанс, и информация о которой дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя её, отметил, что установка памятников является прерогативой региональных властей

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И конечно же новосибирские СМИ не могли не отметить в своих новостях, что выступая в Новосибирской государственной областной научной библиотеке, министр культуры России назвал Новосибирск столицей Сибири.

«Давайте рассматривать вручение сертификатов, как возможность сфотографироваться на фоне замечательного проекта новосибирского «Библиотечно-образовательного центра», который здесь вынашивается, в столице Сибири», — приводит слова Мединского «Континент Сибирь».

Напомним, что ранее во время закрытия Универсиады премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал столицей Сибири Красноярск. Что вызвало бурное обсуждение в Новосибирске.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, для реализации национального проекта «Культура» власти региона разработали ряд мероприятий, в том числе, по развитию культуры в сельской местности, библиотек, детских школ искусств.

В регионе — более 860 библиотек, читателями которых являются более 1,2 млн человек. На реализацию национального проекта «Культура» в Новосибирской области планируется направить 1,643 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Финансирование предусматривается по трем направлениям — «Культурная среда» (1,105 млрд рублей), «Творческие люди» (507 млн рублей) и «Цифровая культура» (31,5 млн рублей).