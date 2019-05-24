В отношении Петра Порошенко открыты новые уголовные производства

Киев, , 16:53 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом страны Петром Порошенко. Об этом 24 мая сообщил подавший заявление экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

Согласно заявлению, Пётр Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену «Партии регионов» Макеенко».

Кроме этого, как сообщил Портнов, сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн в рамках сделки по продажи завода «Кузни на Рыбальском».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе в отношении Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело о государственной измене по факту провокации украинских военных судов в Керченском проливе и дело о превышении полномочий при распределении должностей в ПАО «Центрэнерго» с целью предполагаемого хищения средств. Также ГБР приняло к рассмотрению заявление о причастности Порошенко к отмыванию похищенных у армии средств.

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