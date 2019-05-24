Конституционный суд решит законность роспуска Рады после выборов — эксперт

Киев, , 16:49 — REGNUM Конституционный суд Украины может вынести решение относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента после завершения досрочных парламентских выборов. Об этом 24 мая завил в эфире одного из украинских телеканалов генеральный директор комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Сейчас есть два обжалования: в Верховный суд и в Конституционный суд. Обжалование в Верховном суде не имеет никаких юридических перспектив, потому что политики обратились не по адресу. Что касается Конституционного суда, интрига остается. Вопрос остается открытым. Теоретически и практически может быть 2% вероятности, когда Конституционный суд проявит сверхоперативность и признает указ неконституционным. Тогда выборы просто не состоятся. Такой сценарий имеет более чем несколько процентов вероятности. Практика показывает, что Конституционный суд имеет традицию занимать компромиссные решения и вторая традиция — затягивать с принятием решений. Очевидно, что решение КСУ мы скорее всего получим после завершения выборов», — сказал Кошель.

При этом он заверил, что Центральной избирательной комиссии достаточно двух месяцев, чтобы подготовиться к проведению внеочередных парламентских выборов.

«В целом достаточно двух месяцев, этот термин предусмотрен избирательным законодательством. Было два случая в истории проведения внеочередных выборов именно в двухмесячный период. Практика показывала, что этого времени совершенно достаточно», — добавил Кошель.

Кроме того, он признает, что ЦИК может не успеть провести необходимые тендерные закупки для организации избирательного процесса. Кошель считает, что Рада обязана внести изменения в тендерное законодательство.

«Единственная проблема, которая остается — закупка товаров и услуг со стороны Центральной избирательной комиссии. Вчера ЦИК отмечал, что нужно принять соответствующие изменения в действующее законодательство. Думаю, преград не должно быть, изменения должны быть приняты», — подытожил Кошель.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая фракция «Народный фронт» поддержала представление в Конституционный суд о неконституционности указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Председатель фракции Максим Бурбак опубликовал фотографию приложения к представлению, которое подписало 20 депутатов.

Напомним, 23 мая на Украине вступил в силу указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. При этом президент данным документом поручил правительству выделить финансирование на проведение выборов.