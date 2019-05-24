Депутат нижегородского заксобрания скончался до приговора суда

Нижний Новгород, , 16:46 — REGNUM Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался 24 мая в больнице. Об этом сообщила секретарь бюро совета Татьяна Гриневич.

По ее словам, Бочкарев умер в областной больнице имени Семашко, причина смерти будет установлена после судебно-медицинского вскрытия. Она уточнила, что депутат лечился от тяжелой болезни.

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Председатель регионального парламента Евгений Лебедев выразил соболезнования родным и близким умершего.

«От имени Законодательного Собрания и от себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи со смертью Александра Анатольевича Бочкарева. Замечательный хозяйственник, опытный руководитель, неравнодушный и открытый человек, он завоевал авторитет и уважение людей, внес весомый вклад в социально экономическое развитие Нижегородской области. Память о нем навсегда останется наших сердцах. Скорбим вместе с вами», — цитирует слова спикера пресс-служба заксобрания.

Бочкареву было 47 лет.

Бочкарев является обвиняемым в деле о мошенничестве на выборах. Согласно п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, смерть обвиняемого может стать одним из оснований прекращения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего, отмечает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бочкарев был задержан 21 ноября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Позднее уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество.

По версии следствия, в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы гражданин не прошел.

Оба фигуранта свою вину не признали.

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Бочкарев находился под домашним арестом, но в январе ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области ходатайствовало о заключении депутата под стражу. В ведомстве посчитали, что политик нарушает условия домашнего ареста и общается с теми, с кем запрещено.

В феврале стало известно, что Бочкарев госпитализирован в больницу имени Семашко с диагнозом «хронический лимфолейкоз». Соответствующие документы были представлены суду.

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В апреле суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 18 июля 2019 года. Последнее заседание суда по делу состоялось 17 мая, следующее было назначено на 10 июня.

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