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Комиссия по борьбе с мафией считает, что Берлускони не место на выборах

Политика

Берлускони уверен, что никто не боролся с мафией лучше, чем он

Рим, 24 мая 2019, 16:41 — REGNUM  Комиссия парламента Италии по борьбе с мафией назвала пятерых кандидатов в Европарламент, которым, по мнению членов комиссии, не следует участвовать в выборах, передает информагентство ANSA в пятницу, 24 мая.

Четыре из пяти кандидатов представляют партию Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», и один из этих кандидатов — сам Берлускони.

Берлускони обвиняется в коррупции, одно из дел в настоящее время рассматривается в суде — так пояснили члены комиссии свою мотивацию.

Берлускони в ответ заявил, что за него в течение его политической карьеры проголосовали более 200 миллионов избирателей, и он надеется, что это число увеличится. Из всех итальянских правительств наибольший вклад в борьбу с мафией внесли те правительства, которые возглавлял он сам, добавил Берлускони.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По прогнозам социологов, партия Берлускони получит в Италии около 9−10% голосов.

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Политическая жизнь Италии
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