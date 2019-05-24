Катер с мигрантами из Ливии добрался до итальянского острова Лампедуза

Рим, , 16:35 — REGNUM Катер с 58 беженцами на борту добрался до итальянского острова Лампедуза, 24 мая передает агентство Associated Press.

По информации журналистов, на катере, который отплыл из Ливии, находились 57 мужчин и одна женщина — мигранты из Ливии, Марокко, Алжира, Сирии, Гамбии и Бангладеш.

За последние два года поток беженцев из Северной Африки в Италию сократился многократно, однако периодически мигрантам удается добраться до итальянского побережья.

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