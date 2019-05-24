Орбан не исключил альянса с Сальвини в Европарламенте

Будапешт, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр Венгрии, глава партии «Фидеш» Виктор Орбан не исключает альянса с Маттео Сальвини в новом составе Европарламента, об этом он заявил в интервью Bild в пятницу, 24 мая.

Орбан отметил, что надеется, что блок «Народная партия Европы», частью которого является его партия, не заключит очередного союза с «социалистами», и дал понять, что если это всё-таки произойдет, то «Фидеш» может войти в альянс с блоком Сальвини.

Идеи этого блока, то есть ограничение нелегальной миграции и движение к «более социальной Европе», не противоречат ценностям «народников», добавил Орбан.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Формально «Фидеш» входит в «Народную партию», которая составляет правящий альянс с «социалистами», однако руководители блока регулярно высказывают претензии в отношении Орбана, поэтому не исключается, что после выборов «Фидеш» присоединится к группе сторонников национальных суверенитетов Сальвини и Марин Ле Пен.