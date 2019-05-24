В Ираке находится уже более 50 тысяч военных США — иракский депутат

Багдад, , 16:22 — REGNUM Иракский парламентарий, член Комитета по безопасности и обороне парламента, Карим Аль-Мохаммадави дал интервью новостному сайту на арабском языке al-Ma'aloumeh. Об этом пишет иранское агентство Fars news agency.

По словам парламентария, США без какого-либо разрешения правительства Ирака направили в страну большое количество военной техники и военнослужащих. Он отметил, что численность американских военнослужащих в Ираке превысила 50 тысяч человек.

Это очень интересные данные, которые требуют дополнительного подтверждения. США ранее официально не сообщали о количестве своих военных в Ираке. Однако в открытых источниках всегда фигурировала цифра 5−5,5 тысяч человек, а сейчас говорится о 50 тысячах.

Иракский парламентарий также сказал, что большое количество техники было отправлено именно на американскую базу Айн-Аль-Асад в провинции Аль-Анбар. По его словам, США собираются превратить эту базу в ключевой центр своих ВВС в Ираке.

Следует заметить, что иракская провинция Аль-Анбар граничит с Сирией и Иорданией.