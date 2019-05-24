Зеленский продолжает играть клоуна, но уже в роли президента

Дмитрий Алимкин, , 17:10 — REGNUM

Как выяснилось, через месяц после победы на выборах и через три дня после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского, его партия «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство. Об этом сообщил советник президента и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

А что, интересно! Представляете, 73% избирателей проголосовали за «молодого и перспективного» (точнее — за анти-Порошенко), и только через месяц выяснили, кто он по политической ориентации. А он оказался либертарианцем. А если бы он оказался коммунистом, агентом ФСБ, или ваххабитом, прости Всевышний?

Это ещё не самый худший вариант. Бывает и так, что кто-то идёт на выборы как левый интернационалист, а после двадцати лет пребывания у власти оказывается буржуазным националистом. А здесь, был неизвестно кем, а через месяц стал либертарианцем. Нормально так.

Вот он, типичный результат голосования по принципу «против». Голосуем против «жуликов и воров», против экономического спада, против всего плохого, а «за» что — узнаём потом. При этом то, за что проголосовали, может оказаться ещё хуже, чем то, против чего голосовали. Так часто бывает, но я пока не утверждаю, что в данном случае именно так. Такие выводы делать рано.

Сейчас лучше поговорить о том, что это заявление означает для украинских избирателей, и вообще, для всех заинтересованных. Осмелюсь предположить, что по большому счёту — ничего. Ничего принципиально нового.

Следует заметить, что избрание политической идеологии через месяц после победы на выборах косвенно подтверждает предположение, что сам Зеленский не понимал, в какую игру его втянули. Он не рассчитывал победить на выборах, и не думал, что будет делать в случае победы. Теперь, когда надо что-нибудь сказать народу, какие-то добрые советчики насоветовали ему объявить себя либертарианцем. Не исключено, что за пару дней до этого никто в партии «Слуга народа» такого слова не знал.

Надо сказать, что для Зеленского идея неплохая. Главное — понравиться западным партнёрам. Там это слово любят. Население, если поймёт что такое это либертарианство, будет в полном шоке. Но оно не поймёт. Через несколько дней яркое заявление советника президента подзабудется, и обсуждать будут конкретные действия Зеленского, без всякой привязки к либертарианству.

Само по себе либертарианство является не столько политической теорией, сколько пропагандистской концепцией и личной жизненной позицией некоторых ярких сферических индивидуумов в вакууме. Его назначение — поддержание мифа о «невидимой руке рынка» и прочих пропагандистских глупостей, призванных замаскировать управление экономикой и, вообще, всей жизнью людей в западном либеральном обществе. С помощью таких мифов, как либертарианство, поддерживается убеждённость простого западного человека в том, что им никто не управляет.

Для незападных стран либертарианская политика является инструментом разоружения государств перед организованно действующим Западом. И не то, чтобы в этих странах никто не понимает, как их грабят. Понимают, но одни молчат, так как имеют с этого свой гешефт, другие — подавлены силой, а большинство слушает сказки про либертарианство. Для этого оно и нужно. Как верно заметил один из телеграм-каналов, наиболее показательный результат последовательно либертарианской политики — это Сомали. Закон джунглей — кто смел, тот и съел.

Собственно, Украина и так идёт по пути Сомали. Просто у Украины несколько другая история, другая «база», так сказать. До уровня Сомали ей ещё падать и падать. Но если вспомнить, что досталось Украине в наследство от СССР, и что она представляет собой сейчас, — тенденция налицо.

Либертарианство на Украине победило уже давно. И неважно, что это слово пока так громко не произносили. Государство там последовательно самоустраняется от защиты интересов народа. Люди предоставлены сами себе. В итоге одни нищают, другие уезжают, а самые сильные подминают общество под себя. Это мы и называем олигархией.

Когда государство реально, а не на словах, самоустраняется от управления, возможны разные варианты развития событий, но все — плохие. Власть при этом может попасть в руки одной группировки, тогда это будет тирания. Это Украине не грозит, так как группировок там много, и заведомо доминирующей нет.

На Украине властные группировки борются за доступ к ресурсам страны и к другим возможностям, которые дают контроль над остатками украинского государства. Многие по ошибке принимают эту ситуацию за демократию. Да, демократия когда-то на Западе родилась из такой же ситуации. Но это было давно. Власть с тех пор научилась изощрённым методам борьбы с настоящей демократией, и больше такой ошибки не допустит.

Тем более что большинство населения Украины никому, кроме их самих, не нужно. Промышленные товары для Запада китайцы делают, продовольствие выращивают голландцы. Или, кто-то ещё верит в то, что Запад хочет кого-то просто облагодетельствовать по доброте душевной? Такие идеи были распространены в конце 1980-х и в начале 1990-х. Но уже пора прозреть.

Можно поблагодарить партию «Слуга народа» за честность. Мы не сомневаемся, что либертарианский курс на превращение Украины в европейское Сомали продолжится. Вопрос, собственно говоря, имеется только один — с какой скоростью потенциальная восточноевропейская Франция опустится до уровня африканского Сомали?