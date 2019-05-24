Замспикера Афропарламента попросил прощения за недисциплинированность

Додома, , 16:59 — REGNUM Член парламента Танзании от города Шиньянга Стивен Маселе, который также занимает пост заместителя спикера Африканского парламента 23 мая попросил прощения за нарушение дисциплины, передает BBC Swahili.

Маселе извинился после того, как спикер парламента Танзании Джоб Ндугаи вынес его кандидатуру на дисциплинарном комитете. Ндугаи специальным письмом отозвал Маселе в Танзанию, чтобы участвовать в заседании комитета.

«Я хочу попросить прощения у спикера и его семьи за причиненные беспокойства. Я прошу прощения у других членов парламента. Я прошу прощения у руководителей, председателя моей партии Джона Магуфули и премьер-министра страны», — заявил Маселе перед комитетом.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Маселе выступает перед Африканским парламентом. Заседание проходило в ЮАР и завершилось 17 мая 2019 года. Маселе заявлял, что глава дисциплинарного комитета хотел снять его с должности с помощью письма, направленного спикером парламента Джобом Ндугаи.

Ндугаи, в свою очередь отметил, что причиной отзыва заместителя спикера стало то, что Маселе «подрывает устои» своего государства.

«Его проблема во вранье, в сталкивании лидеров друг с другом, в интригах и непостоянстве. Лично я очень огорчен и продолжаю печалиться. Даже вам не понять», — сообщил Ндугаи о поведении Маселе.

Извинения Маселе решили множество проблем, в том числе разрядили его напряженные отношения со спикером парламента Танзании Джобом Ндугаи.

В Африканском парламенте Танзанию представляют четыре политика.