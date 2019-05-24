Представители экс-президента Киргизии заявили о «подслушке» в их офисе

Бишкек, , 16:15 — REGNUM Сотрудника штаба политического блока экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пытались завербовать за $500 (32,2 тысячи рублей). Об этом на пресс-конференции заявила зампредседателя «Социал-демократической партии Кыргызстана» Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, работник штаба СДПК сообщил бывшему начальнику службы госохраны о том, что к нему обратился некий человек, представившийся сотрудником спецслужб Киргизии с предложением заплатить за установку прослушивающего спецоборудования в кабинете бывшего главы государства.

В свою очередь экс-руководитель Аппарата президента Фарид Ниязов сообщил о том, что социал-демократы планируют в ближайшее время подать в генеральную прокуратуру Киргизии жалобу по поводу попытки установить прослушку в штабе экс-президента.

«Сейчас Алмазбек Шаршенович почти не пользуется мобильным телефоном, потому что было обнаружено, что он имеет зеркало — когда все программы, фотографии, записная книжка скопированы. Имеющаяся переписка была доступна. Поэтому он практически отказался от него», — подчеркнул соратник бывшего главы государства.

ИА REGNUM напоминает, сто ранее в киргизстанских СМИ появилась новость о том, что некий сотрудник спецслужб Киргизии пытался завербовать одного из сотрудников офиса экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и заставить его установить два «жучка» в кабинете бывшего главы государства.

Госкомитет нацбезопасности республики опроверг эту информацию, охарактеризовав ее как «провокацию».

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