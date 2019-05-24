Боевики атаковали дронами авиабазу сирийских ВВС в Хаме

Дамаск, , 16:07 — REGNUM Джихадисты пытаются любым путем лишить сирийские ВВС возможности наносить по ним удары с воздуха. Наличие у Дамаска авиации дает правительственным силам серьезнейшее преимущество в вооруженном противостоянии с террористами. 23 мая вечером исламисты провели атаку на авиабазу сирийских ВВС в городе Хама. Для атаки использовались вооруженные дроны. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Однако ни один из беспилотников боевиков не смог долететь до базы. Все они были сбиты средствами ПВО на подступах к объекту. Это была уже вторая атака на авиабазу в Хаме за 24 часа с помощью дронов.

Ранее исламисты в течение нескольких дней пытались нанести удары и по российской авиабазе Хмеймим. Во время последней атаки они выпустили 17 ракет из реактивной системы залпового огня. Часть из них была сбита системой ПВО базы, остальные не долетели до объекта.

Российские ВКС в последние дни массированно обрабатывают стратегический город Кафр-Набудех северо-западе провинции Хама. По городу нанесены десятки авиаударов. ИА REGNUM ранее сообщало об этом. Однако пока сирийским военным не удалось взять его под свой контроль. По имеющейся информации, джихадисты в районе этого города несут тяжелые потери в живой силе, убито более 500 боевиков.