Главная беда севастопольцев в некомпетентности местных властей — депутат

Севастополь, , 16:07 — REGNUM Главная проблема жителей Севастополя сегодня состоит в некомпетентности местных властей, которые не способны организовать нормальную жизнь в городе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 24 мая высказал депутат Заксобрания Севастополя Виктор Посметный, комментируя отсутствие детского онкологического отделения в проекте нового онкоцентра.

«Почему в проекте онкоцентра нет детского отделения? Конечно, губернатор и правительство отвечают за это. Крайняя некомпетентность — вот самая главная проблема. Губернатор неспособен организовать работу. Говорят они много, а результата — нет. Как подготавливается кадровый состав, который не может ничего нормально сделать, я не знаю», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что губернатор Дмитрий Овсянников уже год не ходит на заседания Заксобрания и никакого внимания на парламент не обращает.

«Мы фактически исключены из процесса, год он занимается, чем хочет, и что из этого получилось? Всё, что возможно и невозможно, всё загубил. Куда ни глянь, везде провал. То немногое, что в городе происходит положительного — сделано не благодаря ему, а вопреки. Я в прошлом году дважды выносил постановление об оценке работы правительства. Оно не было принято, а меня обвинили в том, что я подрываю государственные устои в городе. На прошлом пленарном заседании мы рассматривали законопроект, который вносил изменения в вопрос стратегического планирования в Севастополе, предлагая внедрить нормы по национальным проектам, указанные президентом в послании федеральному собранию. И оно тоже не было принято», — уточнил Виктор Посметный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская заявила, что в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе зарегистрировано 87 детей, один из которых уже умер.

«Согласно ответу департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра объекта, детское отделение не предусмотрено», — отметила омбудсмен.

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Спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева уверена, что вопрос создания такого отделения можно решить, скорректировав проект, ведь строительство онкоцентра ещё не началось.

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Однако в правительстве города заявили, что отдельного детского онкологического отделения ждать не стоит, поскольку в рамках нового онкоцентра всё предусмотрено, в том числе и оказание помощи больным детям. То есть отдельного отделения не будет, только койки.

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