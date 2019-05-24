Глава МИД Франции встретился с гендиректором ВТО в Париже

Париж, , 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведо в Париже 23 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Глава МИД Франции подтвердил приверженность страны открытой, основанной на правилах, многосторонней торговой системе, гарантом которой является ВТО.

Жан-Ив Ле Дриан также напомнил о полной поддержке Франции работы, проводимой Европейским союзом (ЕС) по модернизации торговой организации с целью обеспечить «равные условия игры во всем мире», повысить прозрачность и функционирование ВТО, поддерживать эффективный механизм разрешения споров в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан принял участие в форуме Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, который ежегодно собирает больше 1500 человек.

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