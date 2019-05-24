Военный эксперт жестко критикует кадровую политику Зеленского

Киев, , 15:51 — REGNUM Военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины в запасе Олег Жданов сомневается в эффективности и компетентности нового начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, поскольку он был курсантом Московского общевойскового училища. Соответствующее заявление Жданов сделал 23 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что в 2014—2016 гг. начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, который окончил Ленинградское общевойсковое командное училище, регулярно заводил украинские войска в «котлы окружения».

«Очень обидно, что есть «да здравствуют кремлевские курсанты». Один уже ленинградский выпускник общевойскового училища позаводил нас в «котлы». Теперь кремлевский курсант Московского общевойскового училища… Генерал, за которым тянется шлейф темных пятен периода Иловайска и активных боевых действий, которые до сих пор не расследованы до конца… Это плеяда генералов, которая выросла на сокращенных военных силах после того как господин Марчук вдвое сократил, говорить о какой-то боевой подготовке практически не приходилось», — считает Жданов.

При этом он заметил, что Хомчак пока не представил программу реформирования оборонного сектора.

«Я не вижу документа с программой реформирования. Любой бизнес план начинается с цели. Сначала нужно обозначить цель — показать, что мы хотим получить в конце военной реформы. После этого под эту цель мы подкладываем дату и реальный план для её достижения. Пока красивая речь и выступление, но никакой конкретики», — сказал Жданов.

Он также поддержал планы Хомчака заняться вопросом усиления территориальной обороны.

«Этот вопрос должен решаться в общей системе национальной безопасности. Да, генеральный штаб разрабатывает систему территориальной обороны и дает предложения, чтобы правительство внедрило их в жизнь через местные советы. Хороший шаг, дай бог, чтобы он состоялся. Это должно войти в программу военной реформы», — считает Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая начальник генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что в украинской армии «в достаточном количестве» присутствует «очковтирательство». Он пообещал лично искоренять проявления коррупции в армии.

Он также заверил, что на Украине идет реформирование генерального штаба.