Законопроект о свободном доступе детей к культурным благам внесен в Госдуму

Москва, , 15:51 — REGNUM Пакет законопроектов, уточняющий доступ детей в возрасте до 18 лет к произведениям искусства, внесли в Госдуму депутаты комитета по культуре, среди которых Сергей Шаргунов (КПРФ), Александр Шолохов («Единая Россия») и Елена Драпеко («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Авторы борются с абсурдным применением «возрастного ценза» для доступа подрастающего поколения к культурным ценностям и культурным благам.

«Произведения литературы, в том числе включенные в список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе, произведения киноискусства, театральные постановки, музыкальные произведения не подлежат возрастному ограничению», — уверены депутаты.

Планируется не распространять действие законодательства, ограничивающего доступ детей к вредной для них информации, на случаи использования произведений литературы и искусства, предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства.

Законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочием по определению критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

В случаях включения информационной продукции (произведений литературы) в примерные основные образовательные программы основного общего и основного среднего образования, такие произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей, прописывается в законе.

Также законопроектом предлагается, что без знака информационной продукции могут распространяться книги, рекомендуемые в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах основного общего и основного среднего образования, а также фильмы, показ которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» без прокатного удостоверения.

Одновременно вносятся корреспондирующие поправки в КоАП.

Авторы обратили внимание на то, что маркировка произведений советского кинематографа привела к тому, что классические фильмы (такие как, например, «Человек-амфибия», «Дерсу Узала» и «Москва слезам не верит») и даже специально снятые для юношества фильмы («Розыгрыш», «Дорогая Елена Сергеевна») получили возрастное ограничение «16+».

Формальное, механистическое следование букве закона вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+», то есть запрещенной для детей. Например, издательства классифицируют как запрещенные к распространению среди детей сборники стихов Маяковского, Есенина, Вознесенского, Высоцкого, Бродского, классические произведения Шолохова («Поднятая целина»), Куприна («Яма»), Солженицына («Раковый корпус»), Набокова («Лолита» и «Волшебник»), Бунина («Темные аллеи»), Шаламова («Колымские рассказы»), Искандера («Сандро из Чегема»), Айтматова («Плаха»), Приставкина («Ночевала тучка золотая»), Рыбакова («Дети Арбата»), Гроссмана («Жизнь и судьба»), Астафьева («Прокляты и убиты»), Довлатова («Зона», «Заповедник», «Чемодан»), Пелевина («Жизнь насекомых»).