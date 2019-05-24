Беглов призвал муниципалов побороться за 100 млн рублей для своего района

Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал муниципальных депутатов города активнее включиться в борьбу за первое место в программе «Родной район». Встреча с муниципальным депутатским корпусом состоялась 24 мая в Таврическом дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов предложил муниципалам зайти на сайт Смольного и посмотреть там его недавнее выступление перед городским Заксобранием, а также вновь повторил приоритеты для стратегии развития Петербурга.

«Это комфортный, умный, социальный и, конечно, открытый город», — сказал врио губернатора. По этим направлениям уже запущены программы «Родной район» и «Мой бюджет», пояснил чиновник, которые были разработаны при участии муниципалов.

Так, по программе «Родной район» каждый глава администрации района с муниципалами и городскими депутатами должны подготовить программу развития своей территории на 2−3 года.

«Нужно посмотреть, что необходимо сделать. Без вас такой программы составить практически невозможно. Но есть хороший стимул: здесь первое место кто займет, получит 100 миллионов на развитие района, поэтому надо стараться», — заметил Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 15 мая в Законодательном собрании, врио губернатора подчеркнул, что нужно давать больше пространства для реализации гражданских инициатив, привлекать горожан к оперативному управлению городом.

«Для этого мы запустили проект «Родной район», в рамках которого жители могут сами определить, что необходимо сделать в ближайшие 2−3 года. Озеленить двор, установить спортивную, детскую площадку или дополнительное освещение, решить другие задачи. На основе мнения горожан будет составлен план действий и сверстан бюджет развития для каждого района», — пояснял Александр Беглов.

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