Депутаты муниципалитета Ярославля увеличили свои доходы

Ярославль, , 15:41 — REGNUM Совокупный доход депутатов муниципалитета Ярославля в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сведения о доходах опубликованы на сайте мэрии города.

Даже без детальных подсчетов очевидно, что общий суммарный официальный доход народных избранников вырос, большинство депутатов увеличили заработки по сравнению с 2017 годом.

На первом месте по задекларированным доходам по прежнему бизнесмен, работающий в рекламной сфере — Дмитрий Кузьмин. Он заработал 91,6 млн рублей (76,7 млн в 2017 году). Второй — строитель и владелец недвижимости Роман Галагаев. Его доход составил 60,1 млн рублей (47,7 млн в 2017 году). На третьем месте раблотающая в аптечной сфере Светлана Агашина с доходом в 11,5 млн рублей (6,5 млн годом ранее).

А вот среди жен депутатов более всего заработала супруга Михаила Халтяна с заработком в 112,6 млн рублей (сам депутат задекларировал меньше миллиона). Также значительно больше мужа заработала жена Ильи Горохова — 39,8 млн рублей. Сам депутат-предприниматель, а в прошлом прославленный хоккеист заработал лишь 4,4 млн рублей. Чета Гороховых — самый крупный землевладелец в составе муниципалитета. У жены в собственности более 100 земельных участков, а у самого Ильи Горохова — 33.

Все лидеры по доходам входят в фракцию «Единая Россия». Самым бедным депутатом оказалась коммунистка Наталья Бобрякова. Ее доход составил лишь 301 тысячу рублей. Из фракции КПРФ самой обеспеченной оказалась замдиректора детского сада Елена Горбунова — она заработала 1,2 млн рублей. Доход председателя фракции Евгении Овод — 726 тыс рублей.

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов заработал 1,9 млн. Его заработок вырос примерно в 3 раза по сравнению с 2017 годом (654 тыс рублей).

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