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Макрон приветствовал «смелую работу» Мэй на посту премьер-министра Британии

Политика

Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании

Париж, 24 мая 2019, 15:47 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «смелую работу» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на своем посту и призвал к быстрому прояснению ситуации по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС), сообщает Le Figaro.

«Пока рано говорить о последствиях этого решения. Принципы Евросоюза будут продолжать применяться, в том числе для сохранения нормального функционирования ЕС, который требует быстрого прояснения ситуации по Brexit», — заявил глава государства.

В свою очередь, в Елисейском дворце подчеркнули, что отношения с Великобританией важны во всех сферах.

«Франция готова работать с новым премьер-министром Великобритании по всем европейским и двусторонним вопросам», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своём уходе с должности главы британского правительства 24 мая 2019 года.

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