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Китай приветствовал поздравление Имран Хана, направленное Нарендре Моди

Политика

Данный шаг может сыграть положительную роль в стабилизации ситуации в Южной Азии

Пекин, 24 мая 2019, 15:51 — REGNUM  Министерство иностранных дел Китая приветствовало поздравительное послание премьер-министра Пакистана Имран Хана своему индийскому коллеге Нарендре Моди в связи с победой на парламентских выборах. Об этом 24 мая сообщает Geo TV со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай отметил взаимоотношения между двумя лидерами, и мы это приветствуем», — говорится в заявлении МИД Китая.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что и Индия, и Пакистан играют важную роль в Южной Азии, поэтому гармония между ними пойдет на благо не только региону, но и всему миру.

«Мы надеемся, что обе стороны продолжат двигаться в данном направлении и будут решать разногласия путем диалога, а также совместно поддерживать мир и стабильность в регионе», — отмечается в заявлении.

Напомним, 23 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter поздравил премьер-министра Нарендра Моди с победой на парламентских выборах.

Ответным сообщением глава индийского правительства поблагодарил своего пакистанского коллегу, подчеркнув необходимость совместного поддержания мира и стабильности в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Пакистана поздравил Моди с победой на выборах

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Индо-пакистанский конфликт
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