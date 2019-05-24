Китай приветствовал поздравление Имран Хана, направленное Нарендре Моди

Пекин, , 15:51 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая приветствовало поздравительное послание премьер-министра Пакистана Имран Хана своему индийскому коллеге Нарендре Моди в связи с победой на парламентских выборах. Об этом 24 мая сообщает Geo TV со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай отметил взаимоотношения между двумя лидерами, и мы это приветствуем», — говорится в заявлении МИД Китая.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что и Индия, и Пакистан играют важную роль в Южной Азии, поэтому гармония между ними пойдет на благо не только региону, но и всему миру.

«Мы надеемся, что обе стороны продолжат двигаться в данном направлении и будут решать разногласия путем диалога, а также совместно поддерживать мир и стабильность в регионе», — отмечается в заявлении.

Напомним, 23 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter поздравил премьер-министра Нарендра Моди с победой на парламентских выборах.

Ответным сообщением глава индийского правительства поблагодарил своего пакистанского коллегу, подчеркнув необходимость совместного поддержания мира и стабильности в регионе.

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