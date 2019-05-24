Спецслужбы Киргизии: «Заявление о прослушке экс-президента – провокация»

Бишкек, , 15:38 — REGNUM Информация о том, что сотрудник спецслужб якобы заставил сотрудника «Форума» поставить прослушивающие устройства в кабинетах экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном госкомитетом нацбезопасности Киргизии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве считают информацию провокационной и призывают киргизстанцев воздержаться от тенденциозных и необоснованных высказываний в СМИ.

«Отдельные политические деятели в целях самопиара, придания собственной значимости, выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб Киргизии», — подчеркивают в ГКНБ.

Напомним, что ранее в киргизстанских СМИ появилась информация о том, что представителя «Форума» (офиса экс-президента Атамбаева) якобы пытался завербовать человек, который представился сотрудником госкомитета нацбезопасности Киргизии.

При этом он якобы передал два «электронных жучка» для организации прослушки в кабинетах бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и его помощника Фарида Ниязова. Но сотрудник «Форума» доложил об этом факте службе безопасности экс-главы государства и передал шпионские устройства для изучения.

Читайте также: В Киргизии готовятся привлечь к уголовной ответственности экс-президента