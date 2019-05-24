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«Угрозы не гипотетические»: Песков о возможной изоляции Рунета

Политика

Резервирование суверенных мощностей – это необходимые действия для защиты собственных интересов

Москва, 24 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Подготовленный министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проект с перечислением случаев, при которых возможна изоляция рунета, необходим для защиты интересов страны, заявил 24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Угрозы не гипотетические. Видите, какие системные опасности несут в себе эти торговые войны. Волны от этого расходятся по всему миру», — заявил Песков на брифинге.

По его словам, резервирование суверенных мощностей — это необходимые действия для защиты собственных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минкомсвязи перечислило случи, когда российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления. В случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.

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