«Угрозы не гипотетические»: Песков о возможной изоляции Рунета

Москва, , 15:34 — REGNUM Подготовленный министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проект с перечислением случаев, при которых возможна изоляция рунета, необходим для защиты интересов страны, заявил 24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Угрозы не гипотетические. Видите, какие системные опасности несут в себе эти торговые войны. Волны от этого расходятся по всему миру», — заявил Песков на брифинге.

По его словам, резервирование суверенных мощностей — это необходимые действия для защиты собственных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минкомсвязи перечислило случи, когда российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления. В случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.

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