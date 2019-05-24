«Тайные спонсоры громких разоблачений»: НТВ анонсировал фильм о Навальном

Москва, , 15:25 — REGNUM Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование о финансировании «громких разоблачений», с которыми выступает блогер Алексей Навальный. Как сообщается на сайте канала, фильм «Гражданин Навральный 2: переход наличности» выйдет в эфир уже в полночь 25 мая.

Журналисты НТВ пообещали ответить на вопросы о том, «кто зачисляет миллионы на электронный кошелек фонда Навального в канун выхода очередного ролика». Предметом расследования также станут источники красивой жизни семьи блогера, недвижимость в Люксембурге главы штаба ФБК Леонида Волкова и «бесплатное» устройство дочери Навального на обучение в Стенфордский университет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ обвинили Навального в том, что он использовал в личных целях средства «пожертвований» сторонников, выведенные с биткоин-кошельков. Сопоставив время отдыха семьи блогера в Европе и на морских курортах с датами снятия средств, журналисты пришли к выводу, что на зарубежные вояжи Навальный мог вывести около 47 млн рублей.

СМИ уличили Алексея Навального и в совпадении дат поступления крупных сумм на биткоин-кошельки с публикацией «расследований» его Фонда борьбы с коррупцией. Если предположения журналистов верны, за свои «разоблачения» Навальный мог получить в общей сложности более 62 млн рублей.