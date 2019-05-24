Властей Украины «пугает» референдум: «не доверяют» народу

Москва, , 15:22 — REGNUM Против референдума о переговорах с Россией выступила не только Юлия Тимошенко. Лидеры всех майданных партий уже высказались негативно, а также продвигаемый американцами Святослав Вакарчук, которого даже специально возили на обучение за океан, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Да и сам новый президент Украины Владимир Зеленский эту идею своего главы аппарата раскритиковал. Вероятно, они не очень доверяют украинскому народу и не верят в его антироссийский настрой», — пояснил эксперт.

Вакарчук даже упомянул референдумы в Крыму и на Донбассе как негативный пример. Что характерно, эти референдумы украинские политики обычно называют сфальсифицированными и проведёнными под дулами русских автоматов.

«Но, оказывается, в благоприятный для себя исход референдума, который они будут проводить сами без участия российской армии, они тоже не верят», — высказал своё мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине не нужен референдум по вопросу заключения мирных соглашений с Россией, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1».

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