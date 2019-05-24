В Кремле определились с датой очередной «прямой линии» с Путинным

Москва, , 15:18 — REGNUM В администрации российского лидера уже определились, когда будет проведена следующая «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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При этом называть дату «разговора» с Путиным официальный представитель Кремля не стал.

«Прямая линия» готовится, мы сообщим о ней», — сказал Песков.

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Напомним, в 2018 году ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводилась уже в 16-й раз. Она состоялась 7 июня 2018 года, глава государства отвечал на вопросы почти 4,5 часа. Впервые за многие годы «прямая линия» прошла в пустой студии в Гостином дворе, без зрителей. По замыслу организаторов, такой формат позволил президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала».

Впервые такой формат общения президента с гражданами страны был организован 24 декабря 2001 года. «Прямой линии» не было в 2004 и в 2012 годах.