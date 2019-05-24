Министр экономики Киргизии уходит в отставку

Бишкек, , 15:18 — REGNUM Министр экономики Киргизии Олег Панкратов подал заявление об уходе в отставку. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял заявление и внес представление на имя президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова об освобождении Панкратова от занимаемой должности.

По словам министра экономки Олега Панкратова, в его адрес в последнее время поступает много критики, на которую, по мнению высокопоставленного чиновника, «нужно реагировать», пишет «24.kg».

Отметим, что ранее заявление об уходе в отставку подал также министр сельского хозяйства Киргизии Нурбек Мурашев.

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ИА REGNUM напоминает, что Олег Панкратов занимает пост министра экономики Киргизии с 20 апреля 2018 года.

Ранее он также работал советником премьер-министра по вопросам Таможенного союза — с 2013 по 2015 года, возглавлял министерство экономики — с апреля по ноябрь 2015 года и занимал должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам — с ноября 2015 года по август 2017 года.

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