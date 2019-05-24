Путин и члены Совбез обсудили подготовку к саммиту ВЕЭС

Москва, , 15:10 — REGNUM Сегодня, 24 мая, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане (бывшая столица Республики Казахста — Астана) в конце мая.

Состоялось обсуждение плана встреч президента, которые намечены на полях саммиту ВЕЭС.

Кроме того, Путин обменялся с членами Совбеза о телефонных разговорах с главой Германии и Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин периодически проводит заседания с членами Совбеза.

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