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Путин и члены Совбез обсудили подготовку к саммиту ВЕЭС

Политика

Саммит состоится в Нур-Султане в конце мая

Москва, 24 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Сегодня, 24 мая, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане (бывшая столица Республики Казахста — Астана) в конце мая.

Состоялось обсуждение плана встреч президента, которые намечены на полях саммиту ВЕЭС.

Кроме того, Путин обменялся с членами Совбеза о телефонных разговорах с главой Германии и Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин периодически проводит заседания с членами Совбеза.

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Внешняя политика России
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