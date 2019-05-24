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В Кремле объяснили отправку российских военных специалистов в Конго

Политика

Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику

Москва, 24 мая 2019, 15:08 — REGNUM  Военные специалисты России, которые будут направлены в Конго, будут заниматься обслуживанием поставляемой российской стороной военной техникой, заявил 24 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специального имущества», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Москве состоялись российско-конголезские переговоры, в рамках которых был подписан ряд двусторонних соглашений. В частности, речь идет об отправке российских военных специалистов в Конго.

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