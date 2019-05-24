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Глава МИД Ирака призвал Иран соблюдать ядерное соглашение

Политика

К Соединенным Штатам подобных призывов не последовало

Осло, 24 мая 2019, 15:07 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким призвал Иран соблюдать ядерное соглашение, несмотря на то, что из него вышли США. Об этом сообщает 24 мая Agence France-Presse (AFP).

«Мы считаем, ядерную сделку хорошим соглашением. Мы призываем Иран придерживаться духа данного соглашения», — отметил глава внешнеполитического ведомства Ирака во время пресс-конференции в Осло, посвященной борьбе с сексуальным насилием во время конфликтов.

Напомним, в 2015 году администрация бывшего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции. После чего Иран объявил о частичном выходе из договоренностей, что вызвало недовольство Вашингтона, а также ряда его региональных союзников.

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Ядерная программа Ирана
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