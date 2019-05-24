Президент Казахстана поручил помочь военнослужащим в выплате долгов

Нур-Султан, , 14:45 — REGNUM Правительство Казахстана примет меры по полному погашению кредиторской задолженности за жилье военнослужащих. Об этом 24 мая заявил президент республик Касым-Жомарт Токаев на встрече с личным составом Национальной гвардии, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Недопустимо, когда мы на словах декларируем социальную защиту военнослужащих, а на деле не выполняем свои обязательства», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая депутат сената Казахстана Толеубек Мукашев заявил, что ограниченное финансирование Национальной гвардии не позволяет обновлять и пополнять материально-техническую базу войск. Сенатор добавил, что проблемы финансирования наблюдаются также в комитете по чрезвычайным ситуациям.

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