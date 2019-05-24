Пятница, 24 Мая 2019 года
14:46:03 МСК

Президент Казахстана поручил помочь военнослужащим в выплате долгов

Политика

Глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с личным составом Национальной гвардии Казахстана

Нур-Султан, 24 мая 2019, 14:45 — REGNUM  Правительство Казахстана примет меры по полному погашению кредиторской задолженности за жилье военнослужащих. Об этом 24 мая заявил президент республик Касым-Жомарт Токаев на встрече с личным составом Национальной гвардии, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Недопустимо, когда мы на словах декларируем социальную защиту военнослужащих, а на деле не выполняем свои обязательства», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая депутат сената Казахстана Толеубек Мукашев заявил, что ограниченное финансирование Национальной гвардии не позволяет обновлять и пополнять материально-техническую базу войск. Сенатор добавил, что проблемы финансирования наблюдаются также в комитете по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: В сенате Казахстана обратили внимание на недофинансирование Нацгвардии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить