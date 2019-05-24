Супруга бывшего вице-канцлера Австрии опровергла сообщения о разрыве с ним

Вена, , 14:50 — REGNUM После скандальной отставки Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера Австрии средства массовой информации поспешили сообщить, что его молодая супруга забрала ребенка и уехала в родительский дом. В интервью Филиппа Штрахе опровергла эти слухи, пишет газета Kronen Zeitung 24 мая.

31-летняя Филиппа Штрахе заявила в интервью, что живет дома вместе с сыном и супругом и старается быть как можно более расслабленной, чтобы скандал не отразился на жизни полугодовалого ребенка. Она так же заинтересована в том, чтобы найти сеть недоброжелателей бывшего вице-канцлера.

Уже после отставки Хайнца-Кристиана Штрахе его супруга появилась в опубликованном в социальных сетях видеоролике, призвав сторонников Австрийской партии свободы прийти на выборы в Европейский парламент 26 мая и поддержать их кандидата Харальда Вилимски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-канцлер Австрии опроверг сообщения СМИ о том, что существует скрытая съемка, где политик запечатлен за употреблением наркотиков и супружеской изменой.

Напомним, публикация встречи политика с «племянницей русского олигарха» привела к разрыву правящей коалиции в Австрии. В сентябре в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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