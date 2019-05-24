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Наследный принц Саудовской Аравии принял делегацию из Судана

Политика

Эр-Рияд поддерживает военное правительство страны

Эр-Рияд, 24 мая 2019, 14:42 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел переговоры с заместителем главы Переходного военного совета Судана генералом Мохамедом Хамдан Дакло. Об этом 24 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на источники.

По данным источников, встреча переговорщиков прошла в городе Джидда, стороны обсудили события в регионе, а также политические процессы в самом Судане, где продолжаются массовые акции протеста.

Ранее, Саудовской агентство печати объявило о размещении в центральном банке Судана $250 млн, которые поддержат финансовую стабильность в государстве, также королевство оказало гуманитарную помощь стране.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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