Большинство глав регионов и врио на выборы пойдут от «Единой России»

Москва, , 14:29 — REGNUM Большинство временно исполняющих обязанности или действующих глав регионов, которым в сентябре предстоят выборы, пойдут на них от «Единой России», сообщает ТАСС. По данным издания, из 18 губернаторов 11 идут от партии. Ожидается, что пойдут 8−9 губернаторов на прямых выборах, в Крыму и Кабардино-Балкарии, где не прямые выборы (главу региона выбирает парламент), они тоже будут выдвигаться от «Единой России».

По данным собеседника издания, кандидаты от партии будут выдвигаться на посты глав Оренбургской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Вологодской областей, Ставропольского края, Башкирии и Калмыкии.

В июне пройдут [партийные] конференции по выдвижению губернаторов. Первая конференция пройдет 1 июня в Оренбургской области, вторая — на следующий день в Ставропольском крае, на 8 июня запланирована конференция в Башкирии, по остальным даты проведения определяются.

По мнению политолога Дмитрия Орлова, тот факт, что большинство руководителей субъектов РФ будет выдвигаться на выборы от «Единой России», «означает, что партия по-прежнему рассматривается как серьезная политическая сила, располагающая значительным доверием граждан». Кроме того, полагает он, «и в случаях выдвижения от партии, и в случаях самовыдвижения именно на партию врио губернаторы опираются в политическом и в технологическом смысле».

Ранее РБК сообщало, что больше половины глав регионов, которым предстоит избираться на прямых выборах 8 сентября, в единый день голосования, пойдут на выборы от партии власти. По данным издания, из 16 губернаторов единороссы выдвинут не менее девяти.