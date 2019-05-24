В Калуге отметили День ТОС

Калуга, , 14:25 — REGNUM В Калуге 23 мая прошло торжественное собрание, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления (ТОС). Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в собрании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, заместитель руководителя администрации губернатора Калужской области Евгений Мальцев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы и председатели территориальных общин.

С праздником калужан поздравили заместитель исполнительного директора Общероссийского конгресса муниципальных образований Игорь Кононенко и директор Общенациональной ассоциации ТОС Захарий Юдин. За личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления Благодарственным письмом губернатора Калужской области был награждён глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Глава Калуги отметил, что за прошедшие годы калужскими территориальными общинами сделано очень многое, активисты ТОС принимали участие в реализации программы «Городская среда», помогали сформировать перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, контролировали качество работ.

«Городская дума активно участвует в развитии территориального общественного самоуправления, большинство депутатов возглавляет ТОСы, мы также работаем над совершенствованием правовых основ территориального общественного самоуправления, — подчеркнул Александр Иванов. — Успехи наших территориальных общин отмечены и на федеральном уровне, благодаря достижениям в развитии системы ТОС Калуга заняла почётное третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Глава городского самоуправления поблагодарил активистов ТОС за неравнодушное отношение и любовь к родному городу и пожелал дальнейших успехов. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Общенациональной ассоциацией ТОС и Ассоциацией ТОС города Калуги.

«Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве послужит новым мощным импульсом для нашей совместной работы», — заявил Александр Иванов.

«Когда в городе есть 58 территориальных общин, за которыми стоит столько неравнодушных людей, многие проблемы решаются гораздо быстрее, — отметила депутат Городской думы, председатель Ассоциации ТОС города Калуги Эльвира Капитонова. — Уверена, что мы сможем воплотить все свои идеи и сделать наш город ещё более красивым и комфортным».

Творческими коллективами города была подготовлена концертная программа, активистам территориальных общин были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

«Это действительно замечательный праздник, самое главное, чего нам удалось достичь, это объединить людей, наладить конструктивный диалог между властью и жителями», — поделилась впечатлениями депутат Городской думы, председатель ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина.

В рамках празднования Дня территориального общественного самоуправления в Калуге был торжественно открыт новый сквер в микрорайоне Турынино, обустроенный по программе «Городская среда». В открытии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Алексей Колесников.

«Для Турынино это первый объект, который за годы существования микрорайона у нас появился, в первую очередь, благодаря инициативе местных жителей, поддержанной городскими властями, — рассказал Алексей Колесников. — В прошлом году жители микрорайона активно участвовали в рейтинговом голосовании по определению общественных территорий для благоустройства. Заявили четыре проекта, они заняли высокое место по городу, и мы получили право реализовать первый из них. Надеемся, что до следующих тоже дойдет очередь».

На территории сквера уложено 2180 кв.м. плитки, 1318 м. бордюров, установлено 44 торшера со светильниками, 26 лавок и столько же урн, произведен посев травы на участке площадью 6000 кв.м.

В день открытия в новом сквере было высажено около 100 деревьев — кленов, рябины и лип.