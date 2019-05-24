В Кремле внимательно следят за событиями в Великобритании

Москва, , 14:23 — REGNUM Россия будет внимательно наблюдать за событиями в Великобритании, заявил 24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на отставку британского премьер-министра Терезы Мэй.

«Мы очень внимательно это отслеживаем — в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером», — рассказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 24 мая, Тереза Мэй заявила об уходе с должности главы британского правительства. Во время выступления Мэй не смогла сдержать слез и спешно удалилась в здание официальной резиденции.

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