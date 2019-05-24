Коломойский выразил готовность стать совладельцем «Приватбанка»

Киев, , 14:30 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский согласен получить компенсацию утерянного капитала акциями «Приватбанка». Об этом он рассказал 23 мая в интервью изданию «Экономическая правда».

Коломойский предположил, что у государства может не быть достаточного количества денег, чтобы рассчитаться с ним и предложил компромиссный вариант:

«Зачем нам бодаться из-за того, что кто-то там нагадил? Выход с «Приватбанком» — верните мне мой капитал, не номинал, а акциями. Верните акции! Засчитайте мне мои 50−60 млрд гривен, дайте какое-то количество акций. Будет 24%, или 25,5% или 26%», — предложил олигарх.

Коломойский отметил, что у государства останется около 75% акций, а значит банк останется под управлением государства.

Напомним, «Приватбанк» был национализирован в конце 2016 года, а в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал процедуру национализации незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители «Приватбанка» подали иск против Коломойского в США, где олигарха обвиняют в отмывании денег.

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