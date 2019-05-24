Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан

Исламабад, , 14:22 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл с официальным визитом в Пакистан, сообщает 24 мая Al Arabia.

Визит начался в преддверии экстренного заседания Лиги арабских государств, созываемого по инициативе Саудовской Аравии, в связи с ростом напряженности на территории Ближнего Востока.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана провел переговоры со своим пакистанским коллегой Мехмудом Куреши, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министерство иностранных дел Пакистана призвало все стороны конфликта — Иран и США — проявлять сдержанность и улаживать конфликты путем переговоров.

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