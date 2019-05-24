Таджикистан и Сирия планируют расширить сотрудничество в сфере миграции

Дамаск, , 14:18 — REGNUM Вопрос идентификации граждан Таджикистана, находящихся в Сирии, с последующим возвращением их в республику обсудили таджикистанский посол в Кувейте, Ираке и Сирии Зубайдулло Зубайдзода и заместитель главы сирийского МИД Файсал Ал-Микдад. Об этом сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, в Дамаске дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Стороны также подчеркнули необходимость обмена официальными визитами на разных уровнях и проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта таджикистанский посол в Кувейте, Ираке и Сирии Зубайдулло Зубайдзода и заместитель министра иностранных дел Ирака Хазим аль-Юсуфи обсудили возвращение таджикистанских детей на родину. Стороны также обсудили необходимость переговоров на высшем уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Багдаде обсудили возвращение детей из Ирака в Таджикистан