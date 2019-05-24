В Ярославской области незаконно ограничили участие в публичных слушаниях

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:12 — REGNUM В Ярославской области переславская прокуратура опротестовала положение о проведении публичных слушаний в Переславле-Залесском. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Положение принято депутатами городской думы. Прокуратура проверила его по жалобе одного из горожан. Речь идет о пункте 3.2, который гласит: «При отсутствии свободных мест гражданам отказывают в участии в публичных слушаниях». Как выяснилось, этот пункт противоречит действующему законодательству. Он ограничивает права граждан на участие в публичных слушаниях. Например, можно назначить слушания в небольшом помещении и отказывать на этом основании жителям, желающим принять участие в обсуждении.

Новый порядок проведения публичных слушаний взамен действовавшего с 2006 года в Переславле был принят весной 2018 года по инициативе администрации города во главе с Владимиром Волковым перед проведением публичных слушаний по объединению города и района. Теперь депутатам переславской Думы предстоит привести документ в соответствие с законом.

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