Штрахе опроверг существование дополнительного компрома на него

Вена, , 14:12 — REGNUM Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал жалобу в прокуратуру на трех предполагаемых авторов скандального видео, послужившего поводом к краху правящей коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы (АПС). Об этом политик рассказал в видеообращении, опубликованном 24 мая на его странице в Facebook.

На людей, незаконно организовавших тайную съемку, Штрахе возлагает основную вину за скандал, потрясший Австрию. Он считает себя участником инсценировки, попавшим на встречу обманом. В то же время Штрахе признает, что часть вины лежит на нем.

По его словам, переговоры с женщиной о продаже акций газеты Kronen Zeitung — это «игры разума, которые не чужды любому политику, в которых он продумывает пути и средства для реализации политических целей своей партии, повышения популярности СМИ и завоевания союзников в экономике».

Штрахе опроверг сообщения СМИ о том, что его недоброжелатели имеют дополнительные компрометирующие материалы против него:

«Утверждение о том, что есть сцены, показывающие меня в процессе употребления наркотиков и во время половых сношений, абсурдно и напрямую дискредитирует».

Как сообщало ИА REGNUM, Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС 18 мая. Вслед за ним свои посты покинули все министры от партии. Сформировано переходное правительство, внеочередные парламентские выборы назначены на сентябрь.

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