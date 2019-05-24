Косачёв: Мэй надорвалась на «брекзите», но на ситуацию это не повлияет

Москва, , 14:02 — REGNUM Объявленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй уход с поста главы Консервативной партии был не просто ожидаем, но сам ее уход на «брекзит» не повлияет, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Причина понятна: Мэй надорвалась на «брекзите», хотя до самого конца пыталась найти приемлемые для всех пути выхода из кризиса, читай — спасения самой себя. Голосование в парламенте по сделке проходило трижды, и каждый раз все заканчивалось для премьера провалом», — напомнил Косачёв в Facebook.

Во многом виновата сама премьер-министр, которая не умеет находить компромиссы даже с союзниками, и так и не смогла договориться с парламентом по «брекзиту», отметил сенатор.

«При том, что уход Терезы Мэй сам по себе не повлияет на ситуацию с «брекзитом», и проблемы, и внутрибританская диспозиция вокруг выхода из ЕС сохранятся», — указал он.

По мнению парламентария, дальнейшее развитие событий в двусторонних отношениях будет зависеть от того, кто займёт освобождающееся кресло премьера.

«Слухи пока разные. И они большей частью, увы, тоже не внушают оптимизма…» — рассуждает Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.

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