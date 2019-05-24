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Глава МИД Индонезии представила на сессии СБ ООН три пункта по Палестине

Политика

Министр иностранных дел Индонезии представила три пункта, которые необходимо учитывать при разрешении палестинского вопроса

Нью-Йорк, США, 24 мая 2019, 14:04 — REGNUM  Председатель заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди передала три важных пункта, которые международное сообщество должно рассмотреть, чтобы преодолеть проблемы, с которыми сталкивается Палестина, сообщает Antaranews.

Целью заседания было получить информацию о текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая Палестину, Сирию и Йемен. В ходе видеоконференции последние события на Ближнем Востоке были представлены специальным посланником ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым и генеральным комиссаром агентства ООН по делам беженцев Пьером Крэенбюлем.

Что касается палестинского вопроса, то министр иностранных дел Индонезии подчеркнула три важных пункта, которые необходимо учитывать при разрешении данной ситуации.

Во-первых, Ретно Марсуди подчеркнула важность обеспечения защиты палестинского гражданского населения. Во-вторых, правительство Индонезии подчеркнуло необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для преодоления гуманитарной катастрофы в Палестине. В-третьих, Индонезия призывает к скорейшему возобновлению мирного процесса.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в мае 2019 года Индонезия как непостоянный член Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 гг., заняла пост председателя Совета Безопасности.

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