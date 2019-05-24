Новый глава генштаба ВСУ не исключил угрозы прямого вторжения со стороны РФ

Киев, , 13:54 — REGNUM Угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации существует всегда. Об этом в интервью УНИАН заявил Руслан Хомчак. Недавно назначенный на должность главы генерального штаба вооружённых сил Украины. При этом генерал-лейтенант уверен, что если это и случится, то точно не в самое ближайшее время, потому что для развязывания войны нужна цель.

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«Конечно, угроза не отпала… Угроза прямого вторжения всегда может быть, — отметил Хомчак. — Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет».

Что касается обстановки в Донбасе, то на сегодняшний день, по словам Хомчака, ситуация на юго-востоке страны «угрожающая».

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«Потому что в Донбассе нам противостоит РФ, физически там уже сформированы подразделения и части, в том числе, из местных жителей, возглавляемые они, конечно, все из РФ», — заявил генерал-лейтенант, отметив необходимость подготовки боеспособной и «боеговтовной ко всему» армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.