Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске

Челябинск, , 13:53 — REGNUM В Челябинске врио главы региона Алексей Текслер требует уволить главу городского управления дорожного хозяйства. Это предложение было озвучено заместителю мэра Наталье Котовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание Накануне.Ru, временный руководитель Челябинской области попросил Котову найти Александру Шабалину «менее ответственную работу». Чиновника не устроило то, как в городе содержатся дороги, также были претензии в связи с тем, что до сих пор не заключён контракт на ремонт дорог.

Отметим, ранее УФАС трижды приостановило аукцион на ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальная цена аукциона составила 827 млн рублей.